Комунальники Кличка замовили у фіктивної фірми розчистку озер за 50 млн грн



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Розчистка водойми (ілюстративне фото)

Прокуратура розслідує справу щодо схем «Плесо»

Прокуратура підозрює, що посадовці КП «Плесо» спільно із посадовцями приватних структур запровадили схему, згідно з якою переможцем відкритих торгів на закупівлю послуг із розчистки та благоустрою водних об’єктів Києва стала підконтрольна фірма без необхідних для проведення робіт виробничих можливостей та трудових ресурсів. Про це повідомляє «KиевVласті».

У квітні 2018 р. «Плесо» оголосило тендер на розчищення та благоустрій озера Миколайчик в Голосіївському районі Києва. Очікувана вартість склала 22 млн грн. Свої пропозиції надали ТОВ «Домобудівний комбінат-7» (8,5 млн грн), ТОВ «Торговий дім «Вістас» (8,5 млн), ТОВ «Індустріальні та гідротехнічні інженерні рішення» (9 млн) та ТОВ «Логос фінанс» (21,85 млн) Остання фірма з найдорожчою пропозицією була визнана переможцем, з якою «Плесо» у червні уклало угоду.

У квітні «Плесо» оголосило тендер на розчищення та благоустрій озера Алмазне в Деснянському районі Києва. Очікувана вартість закупівлі становила 33,48 млн грн. Перемогу знову отримало ТОВ «Логос фінанс» з пропозицією 32,15 млн грн, хоча конкуренти пропонували 7 та 11 млн грн.

Прокуратура встановила, що переможець торгів – «Логос Фінанс» – вперше був зареєстрований платником ПДВ у 2015 р., а вже у 2016 р. свідоцтво платника ПДВ було анульовано у зв’язку з відсутністю поставок товару і наданням податкових декларацій. Знову ця фірма була зареєстрована як платник ПДВ тільки 01.03.2018, тобто, напередодні проведення зазначених торгів.

Правоохоронці також з’ясували, що фінансовий звіт «Логос Фінанс» за 2017 р. і податкові декларації за 2016-2017 рр. мають нульові показники. «Логос Фінанс» не подавало звіти про суми нарахованої зарплатні своїх співробітників. Хоча, згідно з наданими для участі в державних закупівлях довідками та штатного розпису, у «Логос Фінанс» нібито є сім штатних одиниць і один найманий працівник.

На думку прокуратури, переможець торгів надав недостовірну інформацію та фіктивні документи щодо штатного розкладу, обладнання та матеріально-технічної бази, виконання аналогічних договорів тощо. При цьому, слідчі зауважили, що суми договорів, укладених «Плесо» і «Логос Фінанс» у 2-3 рази перевищили вартість пропозицій інших учасників торгів.

Слідчі вважають, що «Плесо» і «Логос фінанс» впровадили схему по заволодінню коштами комунальників, завищуючи вартість закупівлі на стадії проведення відкритих торгів, організовуючи перемоги у відкритих торгах підконтрольного підприємства, яке не мало можливості виконувати роботи та залучало субпідрядників за значно менші кошти. При цьому, різниця, ймовірно, була переведена в готівку шляхом проведення безтоварних операцій і привласнена учасниками схеми.

Слідство з’ясувало, що невстановлені особи у Києві, Київській, Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях створили або придбали ряд конвертаційно-транзитних фірм для здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій та переведення безготівкових коштів у готівку. Тобто, фактично створили конвертаційний центр з відмивання грошей. У одній з таких фірм «Логос фінанс» та «Плесо» і закупило послуги з реставрації водойм за завищеною ціною.

Дніпровський райсуд надав прокуратурі дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у «Плесо».

З 2016 р. по 12 червня 2018 року бенефіціаром та керівником «Логос фінанс» був Сергій Жук. З 12 червня 2018 року по 30 липня 2018 р. бенефіціаром був Тарас Волошин. У 2018 р. «Логос фінанс» встигли покерувати Вадим Семенюк і Олександр Страхов. З 30 липня засновником фірми є Сергій Резніченко. Наразі «Логос Фінанс» очолює Роман Захаров.

Керівником КП «Плесо» з вересня 2017 року є Олег Юсипенко.

Джерело: Наші гроші