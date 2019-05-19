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    Молдову накрив буревій з градом

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    <p>Буревій супроводжувався дощами з градом і сильним вітром</p> - Молдову накрив буревій з градом

    Буревій супроводжувався дощами з градом і сильним вітром

    Фото: protv.md

    Керівники фермерських господарств у північних і центральних районах Молдови підраховують збитки, завдані стихією

    У Молдові рятувальні служби працюють у посиленому режимі для усунення наслідків буревію, що пройшов напередодні ввечері та супроводжувався дощами з градом і сильним вітром.

    Про це повідомляє прес-служба Департаменту надзвичайних ситуацій при МВС країни.

    «В результаті рясних дощів з градом і шквалистого вітру, що пройшли 18 травня ввечері, було підтоплено багато сільськогосподарських угідь і присадибних ділянок у Дрокієвському, Флорештському, Ришканському, Окницькому районах (північ країни), а також в Унгенському районі (центр Молдови)» , - йдеться у повідомленні.

    Рятувальні служби проводять постійний моніторинг рівня води в місцевих водоймах, а в окремих випадках зводять захисні споруди щоб уникнути прориву дамб водосховищ.

    Сильні зливи з градом, що пройшли в Молдові, зруйнували окремі ділянки автомобільних доріг місцевого значення.

    Керівники фермерських господарств у північних і центральних районах Молдови наразі підраховують збитки, завдані стихією.

    Напередодні Метеорологічна служба Молдови попередила про жовтий рівень небезпеки дощів з градом і ураганного вітру. За даними метеорологів, в окремих регіонах Молдови негода триватиме і в неділю.

    Нагадаємо, 18 травня на території Хмельниччини вирувала негода.

    Джерело: Укрінформ

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