Молдову накрив буревій з градом



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Буревій супроводжувався дощами з градом і сильним вітром Фото: protv.md

Керівники фермерських господарств у північних і центральних районах Молдови підраховують збитки, завдані стихією

У Молдові рятувальні служби працюють у посиленому режимі для усунення наслідків буревію, що пройшов напередодні ввечері та супроводжувався дощами з градом і сильним вітром.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту надзвичайних ситуацій при МВС країни.

«В результаті рясних дощів з градом і шквалистого вітру, що пройшли 18 травня ввечері, було підтоплено багато сільськогосподарських угідь і присадибних ділянок у Дрокієвському, Флорештському, Ришканському, Окницькому районах (північ країни), а також в Унгенському районі (центр Молдови)» , - йдеться у повідомленні.

Рятувальні служби проводять постійний моніторинг рівня води в місцевих водоймах, а в окремих випадках зводять захисні споруди щоб уникнути прориву дамб водосховищ.

Сильні зливи з градом, що пройшли в Молдові, зруйнували окремі ділянки автомобільних доріг місцевого значення.

Керівники фермерських господарств у північних і центральних районах Молдови наразі підраховують збитки, завдані стихією.

Напередодні Метеорологічна служба Молдови попередила про жовтий рівень небезпеки дощів з градом і ураганного вітру. За даними метеорологів, в окремих регіонах Молдови негода триватиме і в неділю.

Нагадаємо, 18 травня на території Хмельниччини вирувала негода.

Джерело: Укрінформ