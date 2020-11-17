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    МОН порахував, скільки заробляє Україна на іноземних студентах

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    Один іноземний студент в Україні щороку витрачає близько $6-8 тисяч - МОН порахував, скільки заробляє Україна на іноземних студентах
    Один іноземний студент в Україні щороку витрачає близько $6-8 тисяч

    За 5-6 роцків навчання іноземних студентів у вишах, Україна заробляє понад $3 мільярди

    Україна заробляє понад $3 мільярди від іноземних студентів за час їхнього навчання у вишах. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

    У МОН інформують, що один іноземний студент в Україні щороку витрачає близько $6-8 тисяч. 

    «Станом на початок 2020 року в українських ВНЗ навчалося 80,5 тисяч осіб зі 158 країн світу», ─ йдеться у повідомленні. 

    За даними Центру міжнародної освіти, за 2019 рік загальні витрати на навчання, проживання та інші потреби іноземних студентів становили понад $570 млн. «Якщо в середньому тривалість навчання дорівнює 5-6 рокам, то в цілому дохід України від іноземних студентів за цей період становить понад $3 млрд», ─ порахували у МОН.

    Зазначається, що більшість студентів приїжджають до України заради медичних спеціальностей. Для них річні витрати становлять понад $8 тисяч, для всіх інших спеціальностей - $6 тисяч. Різницю становить відмінність у вартості навчання за рік.

    У міністерстві наголошують, що найбільше іноземних студентів навчається у Харківському національному медуніверситеті ─ 4355 осіб, потім у Харківському національному університеті ім. Каразіна та Одеському національному медуніверситеті.

    У МОН наголошують, що попри пандемію попит на українські ВНЗ з-за кордону залишається високим. Станом на 1 листопада зареєстровано понад 27 тисяч запрошень на навчання. 

    Теги: ВНЗ гроші іноземці навчання Україна університет
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