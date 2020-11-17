Іноземець «замінував» будівлю в центрі Києва

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння з чужого смартфона повідомив на спецлінію 102 про мінування

До столичної поліції по спецлінії 102 від невідомого надійшло повідомлення про те, що держустанову на вулиці Симона Петлюри заміновано. На місце негайно виїхали наряди патрульної поліції, вибухотехніки, слідчо-оперативна група, кінолог зі службовою собакою та інші профільні служби.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Після проведення перевірки установи на виявлення небезпечних предметів інформація не знайшла підтвердження.

Для встановлення особи правопорушника поліцейські відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції невідкладно розпочали оперативні заходи. У результаті оперативники встановили та розшукали 36-річного іноземця.

Під час розслідування встановлено, що чоловік відпочивав у закладі громадського харчування на вулиці Васильківській, де попросив у працівника мобільний телефон. Далі він зателефонував до поліції та повідомив неправдиву інформацію, а після повернув смартфон та покинув заклад.

Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Також поліцейські звернулися до районного суду з клопотанням по обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, 13 листопада вранці столична поліція перекрила підходи до будівлі Верховної Ради, оскільки надійшла інформація про мінування будівлі Ради.