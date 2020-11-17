Почався друк гривні. Луценко пояснив, що означають останні новини з Нацбанку

Ексгенпрокурор вважає, що сьогоднішні 16 млрд рефінансу банків – це «пробна куля великої емісії»

Новина про видачу Нацбанком 10 млрд грн рефінансу для «Ексімбанку» і ще 6 млрд грн для інших банків означає початок емісії для перекриття 150-200 млрд дірки в бюджеті. Таку думку висловив колишній генпрокурор Юрій Луценко.



«Економіка падає. МВФ у позиках давно відмовив. Зовнішні ринки не купують ОВДП. Тому почалося друкування гривні, - наголошує Луценко. - Насправді фізично ніякого друкувального верстата не використовують. Просто Нацбанк позичає одному з державних або «дружніх» комерційних банків скількісь млрд грн, на які вони купують ОВДП. Банки заробляють 3-5% маржі, уряд отримує гривню для соціальних виплат. Бо затримка зарплат вже є навіть в СБУ».



Далі ексгенпрокурор пояснює, що сьогоднішні 16 млрд рефінансу банків – це «пробна куля великої емісії».



«Причому, виправдовувати це будуть необхідністю допомогти бізнесу (читай – «Велюру») в часи карантину вихідного дня. Далі буде більше. Іншого виходу зелена дилетантура не має. Падіння економіки, розвал управління, афери з «великим будівництвом» – все це вело до фінансової кризи. На жаль, вигрібати буде вся країна», - резюмував Луценко.

Нагадаємо, напередодні НБУ надав рефінансування 16 банкам. Отже Нацбанк надав рефінансування цим банкам на загальну суму 16,577 млрд грн.

Раніше Нацбанк зробив заяву, що не друкуватиме гроші задля покриття дефіциту бюджету.

Нагадаємо, що голова Нацбанку сподівається, що місія МВФ відвідає Україну до кінця року.

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