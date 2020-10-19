МОН розповів, як підвищуватиме зарплати вчителям
Зарплати вчителям будуть підвищувати у 2021 році у два етапи – у січні та липні
В Україні зарплати вчителям будуть підвищувати у 2021 році у два етапи – у січні та липні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.
Зазначається, що планується підвищення посадового окладу до 30%.
У міністерстві стверджують, що з липня 2021 року посадовий оклад вчителів (з розрахунку 18 годин на тиждень) буде майже на 30% більше, у порівнянні з вереснем 2020 року.
Посадовий оклад молодого вчителя без категорії та стажу роботи:
у січні 2019 року склав 3 496 грн,
у вересні 2020 року – 4 050 грн,
з січня рівень посадового окладу підвищиться до 4 859 грн,
з липня 2021 року – до 5 265 грн.
Посадовий оклад вчителя першої категорії:
у січні 2019 року склав 4 361 грн,
у вересні 2020 року – 5 051 грн.
з січня 2021 року збільшиться до 6 061 грн, з липня 2021 року – до 6 567 грн.
У вчителя вищої категорії:
у січні 2019 року посадовий оклад становив 4 649 грн,
у вересні цього року оклад збільшився до 5 385 грн,
з січня 2021 року він повинен скласти 6 461 грн, з липня 2021 року – 7 001 грн.
Нагадаємо, уряд Зеленського вдруге «заморозив» підвищення зарплат освітянам.
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