Міносвіти оновило правила дистанційного навчання у школах: що змінилося



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Відтепер для навчання за дистанційною формою учням не потрібно мати високий рівень навчання (10-12 балів)

Дистанційна форма здобуття освіти залишається виключно добровільною

В Україні набули чинності оновлені правила дистанційного навчання у школах.

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

Зазначається, що сьогодні, 16 жовтня, набуло чинності положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти. Воно розширює можливості для дистанційного навчання учнів – як за дистанційною формою здобуття освіти, так і при використанні технологій дистанційного навчання в інших формах здобуття освіти.

«Дистанційна форма здобуття освіти залишається виключно добровільною і потребує подання відповідної заяви про зарахування/переведення від батьків. Але відтепер для навчання за дистанційною формою учням не потрібно мати високий рівень навчання (10-12 балів) – таку можливість має будь-який учень для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії», – йдеться в повідомленні.

У Міносвіти зауважили, що в документі також врегульовано можливість організації змішаного навчання. Заклади освіти можуть визначити такий режим роботи, за якого учні почергово відвідуватимуть заклад освіти для очних занять, а решту часу навчатися дистанційно.

Зазначається, що при дистанційному навчанні обов'язково повинні враховуватися інтереси учнів:

організація освітнього процесу має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію вчителів з учнями;

під час дистанційного навчання мають створюватися умови для забезпечення повноцінної участі в освітньому процесі осіб з ООП з обов’язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку;

заклад освіти забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також за потреби надання їм підтримки в освітньому процесі;

для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів – телефонного, поштового зв'язку тощо;

організація освітнього процесу обов’язково здійснюється з дотриманням вимог щодо захисту персональних даних, а також санітарних правил і норм щодо формування розкладу навчальних занять, вправ для очей та постави, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, часу для виконання домашніх завдань тощо.

Нагадаємо, українські школярі, згідно рекомендації Міносвіти, мали б піти на екстрені канікули з 15 до 30 жовтня, а студенти вишів і технікумів – виїхати з гуртожитків і навчатись дистанційно до 15 листопада.