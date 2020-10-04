Уряд Зеленського вдруге «заморозив» підвищення зарплат освітянам



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Зарплати освітян заморожені до січня 2022

Мінімальний посадовий оклад вчителя повинен становити три мінімальних зарплати

Уряд Зеленського «заморозив» підвищення заробітних плат педагогам, яке передбачене законодавством про освіту. Про це пише у Facebook співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко. Вона наголошує – фракція буде вимагати перегляду у бюджеті на наступний рік фінансування для освіти.

«Сьогодні День учителя. А ось і «подарунок» від влади Зеленського. Зарплати освітян заморожені до січня 2022. Більшість вчителів півтора року тому повелися на обіцянки про 4000 доларів зарплати, й проголосували за Зеленського і слуг», – пише Геращенко.

«Згадую наші важкі зустрічі з педагогічними колективами, коли я надавала чесну інформацію про бачення нашої команди щодо підняття зарплат освітянам, яке ми заклали в законі про освіту і ретельно виконували нашим урядом. Так, на жаль не було економічної можливості збільшити зарплати освітянам швидко і радикально, й ми про це чесно інформували. Але не брехали про 4 тисячі доларів перед виборами і не заморожували мізерні виплати на кілька років після виборів», – зауважує Геращенко.

«Ми будемо боротися за перегляд проєкту бюджету на 21 рік і наполягати на збільшенні зарплат лікарям і вчителям. Ненормально, коли держава дбає тільки про прокурорів, спецслужби і поліцію, будує поліцейську країну», – переконана співголова фракції «Європейська Солідарність».

Постанову Кабінету Міністрів України про замороження зарплат освітянам опублікував народний депутат з «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.

«Нагадаю, що у статті 61 закону «Про освіту» прописано, що мінімальний посадовий оклад вчителя повинен становити 3 мінімальних зарплати. Таке підвищення було заплановано з 1 січня 2020 року. Однак, спочатку восени минулого року уряд Гончарука скасував це рішення, а тепер цей же трюк повторив і прем’єр Шмигаль», – повідомив Гончаренко.

«Федерація профспілок опублікувала відповідну постанову Кабміну, за якою підвищення зарплат вчителям «заморозиться» до 1 січня 2022 року. Пояснюється це «відсутністю неінфляційних джерел фінансування», – зазначив Гончаренко.

«Ця ситуація – ще один приклад того, до яких наслідків приводить дилетантство при владі. І якщо вам почнуть розповідати, що це через коронакризу, то нагадаю ще раз ― рішення «заморожував» ще перший уряд Зеленського, з якого і почалося падіння економіки. Уряди міняються, але ситуація не змінюється. Бо при владі лишається Зеленський. Відповідальність за всі невиконані обіцянки несе він особисто», – наголосив народний депутат.

Нагадаємо, сьогодні в Україні святкують День вчителя.