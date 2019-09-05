Монети номіналом п'ять гривень з'являться вже восени (фото)



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Фото: УНІАН

Вже восени в гаманцях українців з'явиться нова монета номіналом п'ять гривень

Національний банк України очікує випуску нових монет номіналом п’ять гривень, анонсованого до кінця поточного року, восени. Про це повідомив журналістам глава Нацбанку Яків Смолій, пише УНІАН.

«Зараз я не готовий сказати, коли випуск п’ять гривень. Але думаю, це очікується восени», - сказав він.

Як повідомлялось, раніше Нацбанк вже заявляв про намір випустити в обіг монети номіналом п’ять гривень у 2019 році, 10 гривень – у 2020 році.

Наразі в Україні в обігу знаходяться купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок та 1-2 гривні.

Національний банк з 1 жовтня виводить з обігу дрібні монети номіналами 1, 2 і 5 копійок, а з 25 жовтня вводить нову банкноту номіналом 1 тисяча гривень.

Нагадаємо, 2 вересня українській гривні виповнилось 23 роки. На початку осені 1996 року гривня замінила українські карбованці і стала національною валютою України. Грошова реформа тривала всього два тижні. У цей період тривав обмін карбованців на гривню (мільйон карбованців дорівнював одній гривні). На момент заміни однієї грошової одиниці на іншу в обігу перебувало понад 338 трильйонів карбованців.