Сьогодні українській гривні виповнилося 23 роки



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Цього дня 1996 року – гривня замінила українські карбованці

2 вересня українській гривні виповнюється 23 гривні. Про це повідомили у Національному банку України.

Цього дня 1996 року – гривня замінила українські карбованці і стала національною валютою України.

Грошова реформа тривала всього два тижні. У цей період тривав обмін карбованців на гривню (мільйон карбованців дорівнював одній гривні). На момент заміни однієї грошової одиниці на іншу в обігу перебувало понад 338 трильйонів карбованців.

Зараз у готівковому обігу країни перебуває понад 393 мільярдів гривень.

Історія української валюти сягає часів Київської Русі і походить від слова «гривна» — стародавньої нашийної прикраси, а також вагової, лічильної і монетної одиниці, що мала поширення на теренах сучасної України.

Після запровадження гривні українська валюта продовжувала час від часу девальвувати хоч і значно меншими темпами ніж в роки гіперінфляції початку 1990-х років. Основні хвилі девальвації припали на фінансові кризи 1998 і 2008 років та політичну і економічну нестабільність 2014—2015 років (Євромайдан, російська агресія, перехід на плаваючий курс). Як наслідок, в додаток до випущених у 1996 банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 гривень, у 2001 почали випускатись банкноти в 200 гривень а у 2006—500 гривень.

З 2018 року Національний банк України проводить заміну банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень на монети а також припиняє карбування розмінних монет в 1, 2, 5 та 25 копійок.

З 25 жовтня2019 буде введено в обіг банкноту номіналом 1000 гривень, на лицьовій стороні якої буде зображено портрет Володимира Вернадського, а на звороті — будівлю Президії Національної академії наук України.