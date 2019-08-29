Радник Зеленського пояснив, чим небезпечна міцна гривня



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«На мій погляд, для будь-якої експортно-орієнтованої економіки, якою є українська, зміцнення місцевої грошової одиниці – це завжди погано», - зауважив Устенко

Радник президента - експерт-економіст Олег Устенко заявив, що зміцнення гривні для української економіки принесе негативні наслідки.

Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

«На мій погляд, для будь-якої експортно-орієнтованої економіки, якою є українська, зміцнення місцевої грошової одиниці – це завжди погано. Втрачається конкурентоспроможність експортерів, і це потенційно відіб’ється на темпах економічного росту», - зазначив Устенко.

«До того ж, якщо ти зміцнюєш гривню в умовах, коли не йдуть семимильними кроками реформи, треба бути готовим до того, що не буде відгуку у внутрішнього виробництва. А якщо його не буде, а населення має більше доларів на руках, ніж раніше, є перспектива росту імпорту. А якщо зростає імпорт, то утворюється торгівельний дисбаланс. І грошова одиниця знову входить в зону девальваційного тиску», - зауважив радник президента.