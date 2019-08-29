  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Радник Зеленського пояснив, чим небезпечна міцна гривня

    • Розсилка
    Радник Зеленського пояснив, чим небезпечна міцна гривня

    «На мій погляд, для будь-якої експортно-орієнтованої економіки, якою є українська, зміцнення місцевої грошової одиниці – це завжди погано», - зауважив Устенко

    Радник президента - експерт-економіст Олег Устенко заявив, що зміцнення гривні для української економіки принесе негативні наслідки.

    Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

    «На мій погляд, для будь-якої експортно-орієнтованої економіки, якою є українська, зміцнення місцевої грошової одиниці – це завжди погано. Втрачається конкурентоспроможність експортерів, і це потенційно відіб’ється на темпах економічного росту», - зазначив Устенко.

    «До того ж, якщо ти зміцнюєш гривню в умовах, коли не йдуть семимильними кроками реформи, треба бути готовим до того, що не буде відгуку у внутрішнього виробництва. А якщо його не буде, а населення має більше доларів на руках, ніж раніше, є перспектива росту імпорту. А якщо зростає імпорт, то утворюється торгівельний дисбаланс. І грошова одиниця знову входить в зону девальваційного тиску», - зауважив радник президента.

    Читайте також: Радник президента Олег Устенко: У Зеленського є почуття помсти, як у Робін Гуда
    Читайте також
    Олег Устенко Адміністрація Президента економіка банки валютні операції імпорт гривня Володимир Зеленський президент радник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ