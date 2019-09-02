Україна увійшла в осінь з 62 млрд грн на єдиному казначейському рахунку



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Залишки на єдиному казначейському рахунку на день призначення нового президента України Володимира Зеленського складають 57 млрд грн

Станом на початок вересня залишки на єдиному казначейському рахунку досягли 62 млрд грн. Про це повідомила прес-служба Державної казначейської служби України.

Згідно із інформацією Держказначейства, станом на 1 вересня Україна накопичила на єдиному казначейському рахунку 61,829 млрд грн.

При цьому в установі додали, що станом на кінець серпня до Державного бюджету надійшло 665,934 млрд грн.

Нагадаємо, залишки на єдиному казначейському рахунку на день призначення нового президента України Володимира Зеленського складають 57 млрд грн.

Як повідомлялось, 2 вересня українській гривні виповнюється 23 роки. Про це повідомили у Національному банку України. Цього дня 1996 року – гривня замінила українські карбованці і стала національною валютою України.