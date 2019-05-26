Моряки з затриманого в Єгипті танкера Sea Shark повертаються в Україну, - ЗМІ



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Судно з вантажем нафти з грудня 2018 року утримувалося ВС Єгипту в районі Айн-Сохна

Танкер був затриманий ВМФ Єгипту через ненавмисний і випадковий вхід у територіальні води Єгипту 18 грудня 2018 року

Моряки з затриманого в Єгипті у грудні 2018 року танкера Sea Shark повертаються в Україну. Як повідомляють ЗМІ із посиланням на фонд допомоги морякам «Ассоль», 5 із 17 українських моряків прибудуть до Одеського аеропорту в понеділок.

«Пізно ввечері 25 травня надійшла інформація, що решта екіпажу разом з українським капітаном була звільнена і вирушає до готелю. Все вони очікують на оформлення документів і повернення додому», - зазначили у фонді.

Як відомо, судно з вантажем нафти з грудня 2018 року утримувалося ВС Єгипту в районі Айн-Сохна.

«Екіпаж складався з 31 людини, серед яких 17 українців, двоє кримських моряків, 11 громадян Індії, Філіппін і Шрі-Ланки, і ще один громадянин Азербайджану», - йдеться в повідомленні.

За інформацією екіпажу, танкер був затриманий ВМФ Єгипту через ненавмисний і випадковий вхід у територіальні води Єгипту 18 грудня 2018 року. Пред'явлено позов за перетин вод Єгипту на 56 мільйонів доларів, які повинен заплатити судновласник. Власник судна і фрахтувальник вели переговори з флотом Єгипту, щоб звільнити судно і організувати зміну екіпажу.

Нагадаємо, 19 травня капітан вантажного танкера Sea Shark Віталій Нестеренко повідомив, що єгипетський флот утримує судно, на борту якого перебувають 17 українських моряків.

За даними капітана танкера, ситуація на борту критична, а життя екіпажу - під загрозою. Нестеренко також повідомив, що адмірал єгипетського флоту заявив про обмеження пересування екіпажу судна, у моряків вилучили мобільні телефони та заборонили здійснювати будь-які дзвінки. Того ж дня посольство України направило ноту МЗС Єгипту з вимогою надати пояснення щодо ситуації, яка склалася із вантажним танкером Sea Shark, на борту якого утримують 17 українських моряків.