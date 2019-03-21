Москалькова задоволена умовами в камері Вишинського



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Вишинського підозрюють у державній зраді

Раніше російський омбудсмен повідомляла, що до неї надійшла інформація про те, що Вишинський сидить в камері без електрики та постільних речей

Головний редактор «РІА Новини - Україна» Кирило Вишинський був переведений в камеру з умовами утримання, які відповідають міжнародним стандартам.

Про це повідомила в четвер уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова в ефірі телеканалу «Росія-24».

«Він був переведений два дні тому з тієї камери, де у нього не було світла, не було постільної білизни, в нормальну, хорошу камеру, де п'ять чоловік, де всі норми і умови відповідають міжнародним правилам», - сказала Москалькова.

Раніше російський омбудсмен повідомляла, що до неї надійшла інформація про те, що Вишинський сидить в камері без електрики та постільних речей. Москалькова направила звернення українському омбудсмену Людмилі Денисовій з проханням забезпечити Вишинському умови утримання в Лук'янівському СІЗО у відповідності до міжнародних стандартів.

Нагадаємо, Москалькова, яка прибула в Київ 20 березня на судове засідання у справі Вишинського, заявила журналістам, що сподівається на заміну запобіжного заходу для нього з тримання під вартою на підписку про невиїзд або домашній арешт.

Як відомо, Вишинському було оголошено підозру у державній зраді, його затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

В СБУ заявили, що під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили в банківській скриньці Вишинського договір з російським пропагандистським ЗМІ, понад 200 тисяч доларів та предмет, ззовні схожий на пістолет «Браунінг 1906».

Служба безпеки України викликала на допит 47 осіб у справі про державну зраду Вишинського.

Джерело: ТАСС