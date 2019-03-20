Москалькова в Києві заявила, що сподівається на домашній арешт для Вишинського



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Москалькова сподівається, що суд врахує стан здоров'я Вишинського Фото: instagram.com/moskalkova.official

Уповноважена з прав людини в РФ прибула у Київ, де має відбутися судове засідання у справі у справі головного редактора видання «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського, звинуваченого у держзраді

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова, яка прибула в Київ 20 березня на судове засідання у справі головного редактора «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, заявила журналістам, що сподівається на заміну запобіжного заходу для нього з тримання під вартою на підписку про невиїзд або домашній арешт. Її брифінг транслював телеканал «112 Україна».

«Дуже хотілося б сподіватися, що суд ухвалить рішення про заміну йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на підписку про невиїзд або домашній арешт з огляду на його вік та стан здоров'я», – заявила Москалькова.

Відповідаючи на запитання, чи можуть обміняти одного з українців, утримуваних у РФ, на Вишинського, Москалькова сказала: «Питання про обмін не входить до моєї компетенції і не є предметом мого мандата».

«Але дуже хотілося б, щоб ці люди повернулися додому у свою сім'ю», – додала російський омбудсмен.

Сьогодні Касаційний суд кримінального суду у складі Верховного суду України розгляне скаргу на затримання 52-річного Вишинського.

Нагадаємо, напередодні адвокат заявив, що Вишинський «вже чотири дні без електрики і без матраца».

Натомість Людмила Денісова відповіла, що умови утримання відповідають вимогам законодавства і скарг ув’язнений на них не пред’являв. Також вона показала фото з камери Вишинського у Лук'янівському СІЗО.

Раніше повідомлялося, що 9 березня головного редактора «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, етапують з Херсонського до Київського СІЗО.

Раніше суд продовжив Вишинському термін тримання під вартою до 8 квітня.

Нагадаємо, головного редактора «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, затримали у Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому було інкриміновано підозру у скоєнні державної зради, кваліфікованої за частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України.

Як відомо, обвинувальний акт проти Вишинського скеровано до суду.