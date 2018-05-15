Вишинському оголосили підозру у державній зраді
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Керівника «РИА Новости Украина» затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України
Керівнику антиукраїнського інформаційного ресурсу «РИА Новости Украина» Кирилові Вишинському оголошено підозру в скоєнні злочину, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.
«Кримінальне провадження відкрите за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України», - заявила Гітлянська.
Триває досудове слідство.
Нагадаємо, вдома у Вишинського провели обшуки. Також співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками в офіс «РИА Новости Украина» у Києві.
Заступник голови СБУ Віктор Кононенко заявив, що СБУ разом з прокуратурою АР Крим проводять п’ять обшуків, пов’язаних з «підривною діяльністю» агентства «РИА Новости Украина».
За словами Кононенко, за проведення антиукраїнської діяльності Вишинський отримував щомісяця 53 тисячі євро.