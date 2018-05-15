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    Вишинському оголосили підозру у державній зраді

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    Документи Кирила Вишинського, видані РФ
    Фото: Facebook Олени Гітлянської
    Документи Кирила Вишинського, видані РФ

    Керівника «РИА Новости Украина» затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України

    Керівнику антиукраїнського інформаційного ресурсу «РИА Новости Украина» Кирилові Вишинському оголошено підозру в скоєнні злочину, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

    «Кримінальне провадження відкрите за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України», - заявила Гітлянська.

    Триває досудове слідство.

    Нагадаємо, вдома у Вишинського провели обшуки. Також співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками в офіс «РИА Новости Украина» у Києві.

    Заступник голови СБУ Віктор Кононенко заявив, що СБУ разом з прокуратурою АР Крим проводять п’ять обшуків, пов’язаних з «підривною діяльністю» агентства «РИА Новости Украина».

    За словами Кононенко, за проведення антиукраїнської діяльності Вишинський отримував щомісяця 53 тисячі євро.

    Крим Росія ЗМІ СБУ пропаганда Україна журналіст Кирило Вишинський
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