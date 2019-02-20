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    Москалькова згадала про дезертирів Баранова і Одинцова

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    <p>Російський омбудсмен заявила, що вважає Баранова і Одинцова засудженими несправедливо</p> - Москалькова згадала про дезертирів Баранова і Одинцова

    Російський омбудсмен заявила, що вважає Баранова і Одинцова засудженими несправедливо

    Уповноважений з прав людини в РФ планує звернутися до президента України

    Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова має намір після виборів президента в Україні звернутися до глави держави з проханням передати двох засуджених громадян РФ відбувати покарання в Росії.

    Про це вона заявила в середу, 20 лютого.

    «Я планую звернутися до президента після виборів з проханням передати для відбуття покарання в Росії ув’язнених Одинцова і Баранова», - сказала Москалькова.

    Російський омбудсмен заявила, що вважає Баранова і Одинцова засудженими несправедливо.

    Нагадаємо, суд у Києві 6 лютого 2018 року виніс вирок військовослужбовцю Максиму Одинцову за державну зраду і дезертирство з української армії в анексованому Росією Криму та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років.

    Раніше повідомлялося, що Подільський районний суд Києва засудив до 13 років позбавлення волі військовослужбовця Олександра Баранова, якого схопили на адмінкордоні з окупованим Кримом. 

    Джерело: ТАСС

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