14 років тюрми отримав кримський військовий Одинцов за дезертирство

Він свою провину не визнає

Суд у Києві 6 лютого виніс вирок колишньому українському військовослужбовцю Максиму Одинцову за державну зраду і дезертирство з української армії в включеному Росією Криму та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років. Про це повідомив адвокат засудженого Валентин Рибін у коментарі виданню «Крим.Реаліі».



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Він свою провину не визнає

Суд у Києві 6 лютого виніс вирок колишньому українському військовослужбовцю Максиму Одинцову за державну зраду і дезертирство з української армії в включеному Росією Криму та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років. Про це повідомив адвокат засудженого Валентин Рибін у коментарі виданню «Крим.Реаліі».

«Вирок винесено, однак вступить він в силу в тому випадку, якщо ми не подамо апеляцію. Сторона захисту зараз розглядає можливість апеляційної скарги. У нас для цього є певні терміни, я думаю, ми ці терміни витримаємо », - заявив адвокат.

За його словами, підзахисний в суді не визнав свою вину.

Раніше повідомлялося, що Подільський районний суд Києва засудив до 13 років позбавлення волі російського військовослужбовця Олександра Баранова, якого схопили на адмінкордоні з окупованим Кримом.