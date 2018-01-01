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    Кримінал

    Кримського дезертира Баранова засудили до 13 років тюрми

    Його визнали винним у дезертирстві
    Подільський районний суд Києва засудив до 13 років позбавлення волі російського військовослужбовця Олександра Баранова, якого схопили на адмінкордоні з окупованим Кримом. Таким був вирок суду, передає видання «Українські новини». Баранова звинувачують у державній зраді і дезертирстві з української армії у анексованому Росією Криму. Він
    • Сьогодні, 14:58
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    Його визнали винним у дезертирстві

    Подільський районний суд Києва засудив до 13 років позбавлення волі російського військовослужбовця Олександра Баранова, якого схопили на адмінкордоні з окупованим Кримом. Таким був вирок суду, передає видання «Українські новини».

    Баранова звинувачують у державній зраді і дезертирстві з української армії у анексованому Росією Криму. Він свою провину не визнає.

    «Тим не менше, суд визнав підсудного винним за ч. 1 ст. 408 (дезертирство), ч. 1 ст. 111 (держзрада) Кримінального кодексу України і призначив йому покарання у вигляді 13 років в'язниці з позбавленням військового звання - молодший сержант», – йдеться в повідомленні.

    Крим суд
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