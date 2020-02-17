Московська церква назвали «тролінгом» слова про «безкоштовних повій»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З цивільним шлюбом, а саме зареєстрованим державою, церква не має проблем, зазначили в РПЦ

У РПЦ прокоментували слова глави патріаршої комісії у справах сім'ї протоієрея Димитрія Смирнова про те, що цивільні дружини є «безкоштовними повіями».

Про це Telegram-каналі розповів голова Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда.

За його словами, така заява Смирнова є «невдалим троллінгом».

Він підкреслив, що дані слова відображають думку одного священика, а не всієї Російської православної церкви.

«Тролінг, в формі якого отець Димитрій періодично намагається донести деякі свої думки, приносить зворотний результат, на жаль», - написав Легойда.

Крім того, він зазначив, що з цивільним шлюбом, а саме зареєстрованим державою, церква не має проблем.

Легойда уточнив, що такі слова також неприпустимі до спільного життя без реєстрації, а також додав, що Смирнов «про жінок сказав, а мужиків якось забув».

Нагадаємо, в центрі Москви чоловік з ножем напав на парафіян храму під час служби.

Читайте також: