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    Московська церква назвали «тролінгом» слова про «безкоштовних повій»

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    Московська церква назвали «тролінгом» слова про «безкоштовних повій»

    З цивільним шлюбом, а саме зареєстрованим державою, церква не має проблем, зазначили в РПЦ

    У РПЦ прокоментували слова глави патріаршої комісії у справах сім'ї протоієрея Димитрія Смирнова про те, що цивільні дружини є «безкоштовними повіями».

    Про це Telegram-каналі розповів голова Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда.

    За його словами, така заява Смирнова є «невдалим троллінгом».

    Він підкреслив, що дані слова відображають думку одного священика, а не всієї Російської православної церкви.

    «Тролінг, в формі якого отець Димитрій періодично намагається донести деякі свої думки, приносить зворотний результат, на жаль», - написав Легойда.

    Крім того, він зазначив, що з цивільним шлюбом, а саме зареєстрованим державою, церква не має проблем.

    Легойда уточнив, що такі слова також неприпустимі до спільного життя без реєстрації, а також додав, що Смирнов «про жінок сказав, а мужиків якось забув».

    Нагадаємо, в центрі Москви чоловік з ножем напав на парафіян храму під час служби.

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    церква РПЦ
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