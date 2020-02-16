В центрі Москви чоловік з ножем напав на парафіян храму під час служби



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Чоловік забіг до храму в капюшоні і навушниках, його обличчя приховували окуляри, а на руках медичні рукавички - настоятель храму

Поранені двоє чоловіків, нападник затриманий

Чоловік напав з ножем на парафіян у храмі в Москві, постраждали двоє людей. Про це повідомляють РосЗМІ.

Як наголошується, інцидент стався під час служби, нападник накинувся на парафіян біля вівтаря. Поранені двоє чоловіків, нападник затриманий. Мова йде про храм Миколи Чудотворця в Покровському на Бакунінській вулиці.

Пізніше офіційний представник МВС Росії Ірина Вовк повідомила, що по гарячих слідах затриманий 26-річний мешканець Липецької області.

Настоятель храму розповів, що чоловік забіг до храму в капюшоні і навушниках, його обличчя приховували окуляри, а на руках медичні рукавички. Протоієрей підійшов до чоловіка, щоб дізнатися у нього, що сталося. У відповідь нападник поранив одного помічника настоятеля в руку, а іншому помічнику завдав два ножових поранення в плече. Обидва служителя храму госпіталізовані.

Нападник заявив, що приїхав до Москви на заробітки з Липецька і не хотів робити теракт. «Не влаштовує це лицемірство», – пояснив поліцейським свій вчинок нападник. В даний час співробітники правоохоронних органів вирішують питання про порушення кримінальної справи.

Нагадаємо, у Росії чоловік на вулиці розстріляв сім’ю з дитиною.

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