  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Безплатні проститутки. Московська церква пояснила жінкам, які живуть в неоформленому шлюбі, хто вони такі

    • Розсилка
    Безплатні проститутки. Московська церква пояснила жінкам, які живуть в неоформленому шлюбі, хто вони такі

    У РПЦ назвали цивільних дружин безкоштовними повіями

    У Російській православній церкві (РПЦ) цивільних дружин назвали безкоштовними повіями.

    Таку думку висловив голова патріаршої комісії з питань сім'ї протоієрей Димитрій Смірнов.

    Смірнов також заявив, що цивільні дружини - тимчасова втіха.

    На його думку, російські жінки не розуміють, що таке шлюб.

    «Не хочеться сказати «я безкоштовна повія», тому говорять: «у мене цивільний шлюб». Здрастуйте! Та ні, ти просто безкоштовно надаєш послуги - і все, а так тебе ніхто за дружину не вважає», - сказав протоієрей.

    Священник зазначив, що в Росії заміжніх жінок на мільйони більше, ніж одружених чоловіків. Він пояснив це тим, що багато чоловіків одружені цивільним шлюбом.

    За словами Смірнова, вони не вважають за дружин тих, з ким живуть таким чином.

    «Ну що, важко зареєструватися, чи що? Та ні, ніяких труднощів», - обурився представник РПЦ.

    До слова, у Московській церкві оголосили «золотые купола» культурною спадщиною.

    Джерело: Интерфакс

    церква РПЦ шлюб проституція послуги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ