Безплатні проститутки. Московська церква пояснила жінкам, які живуть в неоформленому шлюбі, хто вони такі



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У РПЦ назвали цивільних дружин безкоштовними повіями

У Російській православній церкві (РПЦ) цивільних дружин назвали безкоштовними повіями.

Таку думку висловив голова патріаршої комісії з питань сім'ї протоієрей Димитрій Смірнов.

Смірнов також заявив, що цивільні дружини - тимчасова втіха.

На його думку, російські жінки не розуміють, що таке шлюб.

«Не хочеться сказати «я безкоштовна повія», тому говорять: «у мене цивільний шлюб». Здрастуйте! Та ні, ти просто безкоштовно надаєш послуги - і все, а так тебе ніхто за дружину не вважає», - сказав протоієрей.

Священник зазначив, що в Росії заміжніх жінок на мільйони більше, ніж одружених чоловіків. Він пояснив це тим, що багато чоловіків одружені цивільним шлюбом.

За словами Смірнова, вони не вважають за дружин тих, з ким живуть таким чином.

«Ну що, важко зареєструватися, чи що? Та ні, ніяких труднощів», - обурився представник РПЦ.

До слова, у Московській церкві оголосили «золотые купола» культурною спадщиною.

Джерело: Интерфакс