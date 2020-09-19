Московська церква в Україні посилила агітаційну роботу в державних структурах (фото)



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На честь Дня рятувальника у Лаврі відбувся молебень Фото: Києво-Печерська лавра

Московська церква вручила ордени, грамоти й подарунки столичним рятувальникам

18 вересня у Києво-Печерській лаврі священнослужителі московської церкви в Україні привітали співробітників Управління ДСНС Печерського району Києва з Днем рятувальника.

Про це повідомляється на сайті Лаври.

Відбувся молебень, який звершив ієромонах Сисой, відповідальний за пожежну безпеку Лаври.

Після молебню отець Сисой вручив ордени та грамоти «за заслуги перед Українською Православною Церквою» співробітникам ДСНС. Також були вручені пам’ятні подарунки.

На завершення заходу було оголошено список рятувальників, які загинули під час виконання своїх обов’язків, після чого отець Сисой відслужив заупокійну літію за спочилими.

Нагадаємо, секретар національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що напередодні місцевих виборів російська церква активізувала антиукраїнську діяльність.

«Одним з дієвих інструментів російської гібридної війни проти України є використання релігійних структур у форматі проведення різноманітних «конференцій», «круглих столів», «міжнародних форумів», «хресних ходів» тощо», - сказав він. Мета таких заходів – просування ідей так званого «руського миру».