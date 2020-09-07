Побиття священника в Києві: прокуратура повідомила подробиці



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Поліція затримала нападника на місці злочину

Правоохоронці оголосили підозру молодику

Слідчі Дарницького управління поліції в Києві повідомили про підозру чоловіку, який, перебуваючи у нетверезому стані, побив служителя церкви поблизу торгового центру на вул. Архітектора Вербицького.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Так, до правоохоронних органів столиці звернулись небайдужі громадяни, які стали свідками зухвалої поведінки нападника. Через словесний конфлікт він наніс священнослужителю декілька ударів в обличчя, а в подальшому, з метою залякування та приниження осіб, які вирішили допомогти потерпілому, демонстрував зброю та нецензурно висловлювався на їхню адресу», - повідомила прокуратура.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 КК України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

Досудове слідство триває.

Раніше повідомлялося, що 4 вересня двоє невідомих в стані алкогольного сп’яніння побили священника біля ТРЦ NewWay (неподалік від парку Партизанської слави).