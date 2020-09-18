Секретар РНБО попереджає: російська церква перед виборами активізувала антиукраїнську діяльність



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російська церква працює під патронатом ФСБ

Данілов чомусь не називає чітко назву церкви, якою керує на території України ФСБ

Напередодні місцевих виборів спостерігається активізація окремих релігійних структур як інструментів антиукраїнської діяльності. Про це заявив секретар національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує пресслужба РНБО.

«Одним з дієвих інструментів російської гібридної війни проти України є використання релігійних структур у форматі проведення різноманітних «конференцій», «круглих столів», «міжнародних форумів», «хресних ходів» тощо», - сказав він, коментуючи основні ризики та загрози, пов’язані з процесом підготовки та проведення виборів до місцевих рад, які мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

«Мета таких заходів – просування ідей так званого «руського миру», виправдання російської агресії проти України, просування антиукраїнських тез російської пропаганди», - повідомив Данілов.

Він зазначив, що подібна багаторічна діяльність спецслужб Російської Федерації в попередні роки стала одним з основних чинників, які зробили можливими тимчасову окупацію Кримського півострова та частини території Донецької і Луганської областей.

Секретар РНБО нагадав організаторам різноманітних «мирних форумів» про кримінальну відповідальність за антидержавну діяльність. «Апарат РНБО України уважно відслідковує ситуацію в державі напередодні виборів, а правоохоронні органи України відреагують на будь-які спроби розхитування внутрішньополітичної ситуації», – наголосив Данілов.