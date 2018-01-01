Московська поліція відпустила опозиціонера Навального

Поліція взяла з Навального зобов'язання про явку

Московська поліція без складання протоколу звільнила опозиціонера Олексія Навального, затриманого на Тверській вулиці у столиці Росії. Про це повідомила «Интерфаксу» його адвокат Ольга Михайлова. «Протокол так і не склали. З Олексія взяли зобов'язання про явку, він відпущений додому», - сказала вона. Адвокат



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Олексій Навальний

Поліція взяла з Навального зобов'язання про явку

Московська поліція без складання протоколу звільнила опозиціонера Олексія Навального, затриманого на Тверській вулиці у столиці Росії.

Про це повідомила «Интерфаксу» його адвокат Ольга Михайлова.

«Протокол так і не склали. З Олексія взяли зобов'язання про явку, він відпущений додому», - сказала вона.

Адвокат пояснила, що протокол про адміністративне покарання у відношенні Навального можуть скласти пізніше.

Нагадаємо, поліцейські затримали російського опозиційного політика Олексія Навального 28 січня на Тверській вулиці в Москві під час акції «Страйк виборців».

Вранці поліція прийшла в офіс Фонду боротьби з корупцією. Поліцейські випиляли замок на дверях болгаркою.

У неділю, 28 січня, прихильники Навального проводили всеросійський страйк виборців через недопуск політика до президентських виборів. Влада Москви назвали акцію неправомірною і пообіцяла жорстко припиняти порушення громадського порядку.