Московська поліція відпустила опозиціонера Навального
- Вчора, 23:38
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Поліція взяла з Навального зобов'язання про явку
Московська поліція без складання протоколу звільнила опозиціонера Олексія Навального, затриманого на Тверській вулиці у столиці Росії.
Про це повідомила «Интерфаксу» його адвокат Ольга Михайлова.
«Протокол так і не склали. З Олексія взяли зобов'язання про явку, він відпущений додому», - сказала вона.
Адвокат пояснила, що протокол про адміністративне покарання у відношенні Навального можуть скласти пізніше.
Нагадаємо, поліцейські затримали російського опозиційного політика Олексія Навального 28 січня на Тверській вулиці в Москві під час акції «Страйк виборців».
Вранці поліція прийшла в офіс Фонду боротьби з корупцією. Поліцейські випиляли замок на дверях болгаркою.
У неділю, 28 січня, прихильники Навального проводили всеросійський страйк виборців через недопуск політика до президентських виборів. Влада Москви назвали акцію неправомірною і пообіцяла жорстко припиняти порушення громадського порядку.