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    Москва відреагувала на рішення трибуналу щодо українських полонених моряків

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    <p>Росія не брала участі у засіданні трибуналу ООН щодо моряків</p> - Москва відреагувала на рішення трибуналу щодо українських полонених моряків

    Росія не брала участі у засіданні трибуналу ООН щодо моряків

    У МЗС РФ заявили, що трибунал ООН з морського права «не має юрисдикції в справі щодо інциденту в Керченській протоці»

    У МЗС Росії заявляють, що передбачені Конвенцією ООН з морського права процедури вирішення спорів не застосовуються до інциденту в Керченській протоці. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному в суботу, 25 травня, на сайті МЗС РФ.

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    «Як раніше неодноразово зазначалося російською стороною, заяви, зроблені як Росією, так і Україною під час підписання та ратифікації Конвенції ООН з морського права 1982 року, відкидають можливість задіяння передбачених Конвенцією процедур вирішення спорів щодо інциденту 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки. Під час подальшого арбітражного розгляду мають намір послідовно відстоювати нашу позицію, в тому числі відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію в світлі згаданих вище обставин», - заявили в Москві.

    У МЗС РФ наполягають, що уникнути виникнення ситуації можна було за умови дотримання вимог російського законодавства, що стосуються судноплавства в цьому районі. Закликаємо українську сторону діяти саме так надалі», - додали в МЗС РФ.

    Як повідомлялося, сьогодні Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі, захоплені біля Керченської протоки в листопаді минулого року.

    Україна очікує швидкого виконання Росією рішення трибуналу.

     

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