Мовний омбудсмен порівняв тих, хто радить порушувати нові правила, з Остапом Бендером

Тарас Кремінь не бачить приводів для залякування та істерик: наш закон дуже демократичний

Наш мовний закон надзвичайно демократичний. А ті, хто закликає його порушувати, займаються звичайними провокаціями. Про це в ексклюзивному коментарі для «Главкому» повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Кремінь порадив тим, хто закликає обходити мовний закон, почитати відому книгу «12 стільців». «Остап Бендер також давав поради, як обходити чинне законодавство. Думаю, що це – «совок», який лишився далеко в минулому. Здається, пропагандисти читають по «темниках», надісланих із сусідніх країн, але це не більш ніж провокації та спекуляції. Наш мовний закон надзвичайно демократичний, імплементується поволі, а не одразу, тому кожна зі сфер, якої він стосується, мала відповідний час, аби підготуватися», – розповів він.

Кремінь підкреслив, що мовний закон не має на меті когось залякувати. «Якщо клієнт хоче спілкуватись якоюсь популярною в конкретному регіоні мовою – чи то буде російська, чи то болгарська, чи то румунська, чи то польська, чи то угорська – звичайно персонал може відповідати зручною і йому мовою. Але перше слово за корпоративною етикою завжди має бути за персоналом, який має звернутися до клієнта, – привітатися і зрозуміти, якою мовою тому зручніше спілкуватися, — пояснив мовний омбудсмен.

Також Кремінь відреагував на те, що одеський ресторан опублікував провокативний рекламний пост про доставку хінкалі українською мовою російськими літерами.

«Я не реагую на такі речі, яких є достатньо в соціальних мережах. Це питання особистої культури кожного громадянина, що він думає та пише, чи дотримується закону або, навпаки, рекомендує, як його обійти», – пояснив він.

16 січня почала діяти стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка розповсюджується на сферу послуг. Громадяни матимуть право скаржитися на невиконання закону до Уповноваженого із захисту державної мови. Обов’язково до скарги слід додавати докази порушення.

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