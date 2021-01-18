До розв’язання мовних суперечок долучиться Національна академія наук

Мовний омбудсмен заспокоїв, що використання суржику в сфері обслуговування не буде вважатися грубим порушенням

Із 16 січня 2021 року кожен громадянин України має право отримати послугу або інформацію державною мовою

Національна академія наук (НАНУ) допомагатиме Уповноваженому із захисту державної мови Тарасу Креміню вирішувати спірні питання щодо порушення мовного закону. Ці механізми вже розробляються, розповів він в інтерв’ю «Главкому».

За словами Креміня, меморандум із НАНУ вже підписали, а відповідну методику напрацюють протягом 2021 року.

«Донедавна в Україні була лінгвістична експертиза і вона була на межі із судово-медичною експертизою й судовою експертизою. Питання мовної експертизи – це нова категорія для сфери власне експертиз, але про результати нашої роботи ми будемо повідомляти додатково», – сказав він.

Кремінь підкреслив, що в Законі України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» визначено, що уповноважений може здійснювати мовну експертизу. Також закон передбачає можливість позапланового контролю, який матиме право здійснювати секретар Уповноваженого щодо мовних порушень.

«Насамперед це заходи державного контролю, в межах яких можна встановити факт порушення безпосередньо з тим, щоби застосувати до порушника відповідні санкції. Це один із тих заходів, який на сьогоднішній день є доволі дієвим», – додав Кремінь.

Водночас мовний омбудсмен заспокоїв, що використання суржику в сфері обслуговування не буде вважатися грубим порушенням.

16 січня починає діяти стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка розповсюджується на сферу послуг. Громадяни матимуть право скаржитися на невиконання закону до Уповноваженого із захисту державної мови. Обов’язково до скарги слід додавати докази порушення.

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