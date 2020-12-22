МОЗ назвав регіони-лідери за приростом випадків Covid-19 за добу

Найнижчий показник захворюваності на 100 тис. населення у Вінницькій області, Кіровоградській області та в Івано-Франківській області

Найгірша ситуація з готовністю до послаблення карантинних обмежень у Києві, на Черкащині та на Запоріжжі

В Україні станом на 22 грудня ситуація з поширенням корона вірусу не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що найгірша ситуація з готовністю до послаблення карантинних обмежень у Києві, на Черкащині та на Запоріжжі.

За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові:

Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у місті Києві – 656,7 (-), у Черкаській області – 631,9 (-) та у Запорізькій області – 629,1 (-).

Найнижчий показник захворюваності: у Вінницькій області - 150,8 (=), у Кіровоградській області – 155,5 (-) та у Івано-Франківській області - 186,7 (-).

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 21 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8 513 людей. Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 318 осіб, летальних випадків – 232, одужало – 14 020 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло – 979 506 осіб; одужало – 600 288 осіб, летальних випадків – 16 897, проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.