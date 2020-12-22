Оперативні дані. В Україні виявили 8 513 нових хворих на коронавірус
Від початку епідемії в Україні одужало 600 288 осіб
В Україні за минулу добу, 21 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8 513 людей. Це на 1 968 людей більше, ніж попередньої доби (6 545). Зокрема, захворіли 415 дітей та 368 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 318 осіб;
- летальних випадків – 232;
- одужало – 14 020 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 979 506 осіб;
- одужало – 600 288 осіб;
- летальних випадків – 16 897;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 102 282 випадки;
Вінницька область – 21 145 випадків;
Волинська область – 31 138 випадків;
Дніпропетровська область – 54 147 випадків;
Донецька область – 32 760 випадків;
Житомирська область – 36 810 випадків;
Закарпатська область – 27 303 випадки;
Запорізька область – 48 454 випадки;
Івано-Франківська область – 42 090 випадків;
Київська область – 54 022 випадки;
Кіровоградська область – 7 861 випадок;
Луганська область – 8 994 випадки;
Львівська область – 57 401 випадок;
Миколаївська область – 27 479 випадків;
Одеська область – 65 503 випадки;
Полтавська область – 32 506 випадків;
Рівненська область – 38 920 випадків;
Сумська область – 38 321 випадок;
Тернопільська область – 32 579 випадків;
Харківська область – 65 652 випадки;
Херсонська область – 15 973 випадки;
Хмельницька область – 36 840 випадків;
Черкаська область – 35 413 випадків;
Чернівецька область – 38 555 випадків;
Чернігівська область – 27 358 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.