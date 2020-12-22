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    Оперативні дані. В Україні виявили 8 513 нових хворих на коронавірус

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    Минулої доби від коронавірусу померло 232 людей - Оперативні дані. В Україні виявили 8 513 нових хворих на коронавірус
    Минулої доби від коронавірусу померло 232 людей
    Фото з відкритих джерел

    Від початку епідемії в Україні одужало 600 288 осіб

    В Україні за минулу добу, 21 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8 513 людей. Це на 1 968 людей більше, ніж попередньої доби (6 545). Зокрема, захворіли 415 дітей та 368 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1 318 осіб;
    • летальних випадків – 232;
    • одужало – 14 020 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).

    За весь час пандемії в Україні

    • захворіло – 979 506 осіб;
    • одужало – 600 288 осіб;
    • летальних випадків – 16 897;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.
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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.

    Кількість захворювань в регіонах:

    м. Київ – 102 282 випадки;

    Вінницька область – 21 145 випадків;

    Волинська область – 31 138 випадків;

    Дніпропетровська область – 54 147 випадків;

    Донецька область – 32 760 випадків;

    Житомирська область – 36 810 випадків;

    Закарпатська область – 27 303 випадки;

    Запорізька область – 48 454 випадки;

    Івано-Франківська область – 42 090 випадків;

    Київська область – 54 022 випадки;

    Кіровоградська область – 7 861 випадок;

    Луганська область – 8 994 випадки;

    Львівська область – 57 401 випадок;

    Миколаївська область – 27 479 випадків;

    Одеська область – 65 503 випадки;

    Полтавська область – 32 506 випадків;

    Рівненська область – 38 920 випадків;

    Сумська область – 38 321 випадок;

    Тернопільська область – 32 579 випадків;

    Харківська область – 65 652 випадки;

    Херсонська область – 15 973 випадки;

    Хмельницька область – 36 840 випадків;

    Черкаська область – 35 413 випадків;

    Чернівецька область – 38 555 випадків;

    Чернігівська область – 27 358 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

    Теги: Крим Київ Волинська область Запорізька область Чернівецька область вірус коронавірус
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