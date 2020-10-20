МОЗ планує скоротити термін тестування на Covid-19
На залучення приватних лабораторій вже виділено 100 мільйонів гривень
Міністерство охорони здоров'я планує шляхом приватних лабораторій скоротити термін здійснення тестування на коронавірус. Про це, відповідаючи на брифінгу на питання РБК-Україна, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами матеріали з міст, де є проблеми з тестуванням, будуть відправлятися в інші регіони, де таких проблем немає.
«Ми будемо мати відповідні договори з приватними лабораторіями, і відправляти туди (матеріали – ред.) на сам процес тестування, які знаходяться в лабораторіях. Таким чином, ми максимально розвантажимо наші лабораторні центри і максимально зменшимо кількість днів, які іноді чекають наші громадяни на результат тестування», – сказав Степанов.
Міністр зазначив, що зараз проблеми з тестуванням спостерігаються в Києві, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. При цьому є регіони, такі як Закарпатська і Кіровоградська області, де лабораторії обробляються всі тестування.
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