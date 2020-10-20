МОЗ планує скоротити термін тестування на Covid-19



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Міністр зазначив, що зараз проблеми з тестуванням спостерігаються в Києві, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях

На залучення приватних лабораторій вже виділено 100 мільйонів гривень

Міністерство охорони здоров'я планує шляхом приватних лабораторій скоротити термін здійснення тестування на коронавірус. Про це, відповідаючи на брифінгу на питання РБК-Україна, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами матеріали з міст, де є проблеми з тестуванням, будуть відправлятися в інші регіони, де таких проблем немає.

«Ми будемо мати відповідні договори з приватними лабораторіями, і відправляти туди (матеріали – ред.) на сам процес тестування, які знаходяться в лабораторіях. Таким чином, ми максимально розвантажимо наші лабораторні центри і максимально зменшимо кількість днів, які іноді чекають наші громадяни на результат тестування», – сказав Степанов.

Міністр зазначив, що зараз проблеми з тестуванням спостерігаються в Києві, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. При цьому є регіони, такі як Закарпатська і Кіровоградська області, де лабораторії обробляються всі тестування.

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