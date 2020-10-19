Словенія через коронавірус ввела комендантську годину і заборону на пересування між регіонами



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З вівторка, 20 жовтня, комендантська година набуде чинності і діятиме з 21:00 до 6:00

Кордони Словенії та транзит через них поки що залишаються відкритими

Словенія оголосило епідемію коронавірусу на всій території країни і запровадила комендантську годину, а також заборону на пересування між регіонами. Про це повідомляє RTV.

Зазначається, що з вівторка, 20 жовтня, комендантська година набуде чинності і діятиме з 21:00 до 6:00.

«Виключення будуть стосуватися тільки поїздок на роботу і екстрених випадків, пов'язаних з надзвичайними ситуаціями», – йдеться у повідомленні.

Уряд заборонив і пересування між усіма регіонами. Виїзд з регіону буде можливим тільки для «робочої, господарської, лісової та подібної діяльності, усунення безпосередньої небезпеки для життя і майна, допомоги літнім людям, доступу до медичних послуг або аптекам, для надзвичайних ситуацій та виконання судових завдань, для догляду за особами з особливими потребами».

Також будуть заборонені всі масові заходи та церемонії, включаючи церковні служби і приватні святкування. Порушникам загрожує штраф від 400 до 4000 євро.

Кордони Словенії та транзит через них поки що залишаються відкритими.

Нагадаємо, з 16 жовтня у Словенії діє заборона на роботу барів і ресторанів в нічний час.

А 15 вересня уряд Словенії оголосив про офіційне припинення пандемії коронавірусу.

Як повідомлялося, у світі на ранок 19 жовтня зафіксовано 39 млн 899 тис. 915 випадків зараження коронавірусом. Кількість жертв, що померли вд ускладнень через коронавірус, зросла до ранку понеділка до 1 млн 112 тис. 599. До країн з 5 млн і понад зареєстрованими випадками коронавірусу увійшли США, Індія і Бразилія.