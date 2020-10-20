Коронавірус в Україні: за добу одужали понад 3000 хворих, померли – 113



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Медики за добу виявили 5469 нових хворих на коронавірус

В Україні за минулу добу, 19 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 469 людей. Також відомо, що вчора 3 044 пацієнтів одужали, а 113 — померли від ускладнень.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

Нагадаємо, за позаминулу добу в Україні захворіли 4 766 осіб. Тоді було зафксовано 66 летальні випадки пацієнтів з коронавірусом.

За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 309 107 людей. З них 129 533 пацієнтів одужали, а 5 786 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 173 тисячі людей.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Києві (462), Харківській (446), Житомирській (376), Львівській (289) областях. А найменше у Кіровоградській та Херсонській областях — 51 та 59 випадків відповідно.

Також, слід зазначити, що у МОЗ розповіли, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.

До слова, із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.