«Можна вирішувати завдання XXI століття»: Меркель назвала «своїх» міністрів

За словами канцлера, керівництво партії постаралося створити «хорошу суміш» між досвідченими кадрами і новими персонами

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала у неділю ввечері імена кандидатів від своєї партії, Християнсько-демократичного союзу, до складу майбутнього уряду. «Ми пішли на деякі важкі і болючі зміни, що було аж ніяк не просто», - зізналася Меркель. Як повідомляє «Укрінформ», новим міністром економіки та енергетики стане



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Ангела Меркель

За словами канцлера, керівництво партії постаралося створити «хорошу суміш» між досвідченими кадрами і новими персонами

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала у неділю ввечері імена кандидатів від своєї партії, Християнсько-демократичного союзу, до складу майбутнього уряду.

«Ми пішли на деякі важкі і болючі зміни, що було аж ніяк не просто», - зізналася Меркель.

Як повідомляє «Укрінформ», новим міністром економіки та енергетики стане Петер Альтмаєр, науки - Аня Карлічек, сільського господарства - Юлія Клекнер, охорони здоров'я - Єнс Шпан (це призначення викликало найбільше емоцій - Шпан вважається найжорсткішим критиком Меркель в партії); Урсула вон дер Ляєн і Моніка Гютерс збережуть свої посади - міністрів оборони і культури відповідно. Гендерний баланс дотримано: троє чоловіків і три жінки. Примітно, що серед потенційних міністрів немає жодного зі східних німецьких земель.

За словами канцлера, керівництво партії постаралося створити «хорошу суміш» між досвідченими кадрами і новими персонами. Меркель уточнила, що вона єдина з кандидатів, хто перетнув 60-річний рубіж. Лідер партії оцінює свою команду як сильну, з якою «можна вирішувати завдання XXI століття».

Канцлер попрощалася з тими своїми колегами, які залишать кабінет: колишнім міністром внутрішніх справ Томасом де Мезьєром та охорони здоров'я Германом Грее. Ще раніше було зрозуміло, що в новому уряді не буде колишнього керівника Мінфіну Вольфганга Шойбле (він став президентом Бундестагу), а також Йоганни Ванкі, яка очолювала міністерство освіти.

При цьому голова уряду уточнила, що ці кандидатури, «у разі, якщо справа дійде до створення великої коаліції», будуть подані на розгляд федерального президента. Вона нагадала, що тепер доля коаліції залежить від рішення соціал-демократів.

Як очікується, новий кабінет міністрів Німеччини буде приведений до присяги навесні.

До слова, доля уряду Меркель вирішувалася на поштовому голосуванні.