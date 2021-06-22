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    «Мозок-комп'ютер»: в Росії вигадали чергову ахінею

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    Уряд Росії хоче імплантувати в мозок людини мікрокомп'ютери для прямої передачі інформації з зовнішніх пристроїв - «Мозок-комп'ютер»: в Росії вигадали чергову ахінею
    Уряд Росії хоче імплантувати в мозок людини мікрокомп'ютери для прямої передачі інформації з зовнішніх пристроїв
    Фото з відкритих джерел

    Програма передбачає створення аватарів людей для дистанційного керування транспортом і комп'ютерів, які допомагають приймати рішення

    В Росії розробляють нову федеральну програму, яка орієнтована на розвиток технологій «мозок-комп'ютер», що дозволяють імплантувати в мозок людини мікрокомп'ютери для прямої передачі інформації з зовнішніх пристроїв. Про це повідомляє «Коммерсант».

    На програму до 2029 року буде потрібно 54 млрд руб.

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    «Мозок-комп'ютер»: в Росії вигадали чергову ахінею

    Відомо, що ця програма передбачає створення аватарів людей для дистанційного керування транспортом і комп'ютерів, які допомагають приймати рішення.

    Експерт Денис Кулешов переконаний, що вбудовані мікрокомп’ютери безпосередньо в мозок людини дають змогу не лише передавати сигнал від носія, а й направляти дані прямо йому в мозок.

    Додамо, що електронні імплантати можуть бути важливим інструментом медичного моніторингу та лікування. Тому розробники прагнуть зробити їх не тільки «розумними», а й максимально компактними.

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    Теги: Росія технології уряд
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    «Мозок-комп'ютер»: в Росії вигадали чергову ахінею