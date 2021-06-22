Спалах коронавірусу у Криму не вплинув на рейси з Росії. Чого чекати Україні

Кабмін з 17 червня дозволив в'їзд українцям з окупованих територій (Крим і ОРДЛО) без тесту, без самоізоляції і обсервації

Аналітик Євген Істребін на сторінці у Facebook висловив занепокоєння через те, що спалахи коронавірусу в Криму не стали перепоною для польотів літаків з Росії.

Він написав, що щодня з Москви до Сімферополя прилітає 55 рейсів (це приблизно одинадцять тисяч пасажирів).

За словами аналітика, в пресу вже потрапила інформація про спалах коронавірусу в Артеку.

«Підтвердився коронавірус у дванадцяти дітей, ще 60 дітей і 16 вожатих помістили в обсерватор як тих, що контактували», – написав Євген Істребін.

Він додав, що у той же час Кабмін з 17 червня дозволив в'їзд українцям з окупованих територій (Крим і ОРДЛО) без тесту, без самоізоляції і обсервації.

«Так само прикордонники вже не вимагають встановити програму «Вдома». Кабмін керувався тим, що по всій території України встановлено «зелений» рівень. На мій погляд, це рішення помилкове, тому що з боку Криму під час відпускного сезону може зрости потік громадян», – підкреслив аналітик.

Відомо, що для іноземців, які перетинають КПП з Кримом і ОРДЛО, вимоги зберегли: або ПЛР «свіжий», або довідка про повний курс вакцинації дозволеною вакциною.

Додамо, що Сполучені Штати Америки передадуть 55 мільйонів доз вакцини проти Covid-19 від Pfizer\BioNtech 92 країнам. Україна також отримає частину цих вакцин.

Читайте також: