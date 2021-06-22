Меморіалізація Бабиного Яру. Кияни хочуть побачити український проєкт замість російського

На громадських слухання презентують український проєкт меморіалу в Бабиному Яру

Зібрано понад 2,5 тис. киян, замість необхідних 500, за проведення громадських слухань, на яких мають презентувати український проєкт меморіалізації Бабиного Яру. Про це повідомив депутат Київради з фракції «Європейська солідарність» Віктор Кононенко.

«Замість необхідних 500 зібрали 2504 підписи киян з ініціативою проведення громадських слухань з питання меморіалізації «Бабиного Яру». Наша мета – не допустити реалізації у столиці проєкту, що фінансується оточенням путіна. Ця боротьба за право українців самим створювати свою історію», – зазначив Кононенко.

Одна з учасників ініціативної групи Аліна Михайлова повідомила, що 22 червня всі підписані бланки передадуть у Київську міську держадміністрацію.

«Дякую громаді за шалену активність. Наразі особливо важливо тримати це питання на контролі, адже окрім того, що МБЯ продовжують свої роботи в Бабиному Яру, також відбувається тиск від Офісу президента (щодо реалізації російського проекту) як на уряд так і на саму Київраду та КМДА», – зазначила Михайлова.

Нагадаємо, група громадських активістів, до складу якої входять відомі політичні та громадські діячі, раніше ініціювала проведення у КМДА громадських слухань, на яких мають презентувати український проєкт меморіалу Бабиного Яру замість російського.

У 2016 році з ініціативи та коштом російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Павла Фукса та Германа Хана був заснований Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».

У травні 2020 року було опубліковано Звернення української культурної та наукової спільноти щодо меморіалізації Бабиного Яру. Його підписали понад 750 осіб, зокрема відомі правозахисники, письменники, історики. Підписантів непокоять зв’язки МЦГБЯ із Росією та загальна концепція висвітлення подій у Бабиному Яру.

Також українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».

Офіс президента України дозволив російським авторам меморіалу «Бабин Яр» почати будівництво поминальної синагоги на землі Кирилівського православного кладовища.

14 травня 2021 року, у День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, в Бабиному Яру відкрили синагогу-МАФ.

Читайте також: