Мураєв назвав Медведчука «грантоїдом», тільки російським



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Мураєв вважає, що Медведчук виконує певні задачі Москви та отримує свою винагороду і хоче, щоб так все й залишалось Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Депутат пояснив, чому Віктор Медведчук позиціонує себе єдиним каналом комунікації між Москвою і Києвом

Народний депутат Євген Мураєв розказав в інтерв’ю «Главкому», який зміст вкладає в поняття «федералізація», і як ставиться до Віктора Медведчука, який цю федералізацію просуває.

На думку Мураєва, поняття «федералізація» сильно дратує людей, яких занадто довго обробляли пропагандою. «У них після нього відключаються центри мозку, які відповідають за логіку. Всі успішні країни в більшості своїй федеративні – США, Австрія, Німеччина, Росія», - пояснив він.

На зауваження «Главкома», що чомусь саме Росія дуже активно нав’язує нам цю «успішну» формулу через того ж Медведчука, Мураєв відповів: «Як можна щось нав’язати, якщо ти повністю розумієш баланс вигід та втрат?». «Прибрати культурний розкол, зменшити авторитарні повноваження центральної влади, дати громадам можливість бути повноцінними громадянами та відповідати за своє життя – це не «російська формула». Через Медведчука нам пропонують інше – таку ж форму зовнішнього управління, яка будується в моїй країні руками американців. Я не люблю грантоїдів, а для мене Медведчук – такий же грантоїд, тільки російський», - наголосив політик.

«У нас є все, щоб бути насправді незалежними та сильними, що в цьому поганого? Ще Чорновіл пропонував федералізацію», - нагадав він.

Стосовно Медведчука, Мураєв вважає, що той виконує певні задачі Москви та отримує свою винагороду і хоче, щоб так все й залишалось.

«Пам’ятаєте, як він сидів на перемовинах з прем’єр-міністром Росії: як мачо, з розстебнутою до пупа сорочкою, своєю позою демонструючи перевагу і те, що він щось там вирішує? Коли ти – єдиний канал комунікації між країнами з усіх питань, включаючи стратегічні, – це унікальні можливості. Звісно він не хоче їх втрачати», - підсумував політик.

Нагадаємо,22 березня кум Путіна Медведчук привіз кандидата у президенти Юрія Бойка до Москви на зустріч з російським прем'єром Дмитром Медведєвим. Тоді все звернули увагу на вільний стиль одягу Медведчука – він був без краватки і з розстібнутим верхнім ґудзиком сорочки.

На перемовинах у Москві усі звернули увагу на вільний стиль одягу Медведчука

Зазначимо, що російський прем'єр – теж кум Медведчука. Зокрема, дружина Медведєва разом з Путіним хрестили доньку Медведчука.