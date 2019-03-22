Кум Путіна привіз Бойка до Москви на зустріч з Медведєвим



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Медведєв проводить у Москві зустріч з кандидатом в президенти України Юрієм Бойком і кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком

Кандидат у президенти України Юрій Бойко та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук у Москві проводять зустріч з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.

У зустрічі також бере участь голова правління «Газпрому» Олексій Міллер.

Під час зустрічі Медведєв запропонував обговорити за закритими дверима питання газотранспортної системи, цін на внутрішньому ринку і торгово-економічні відносини.

Відзначимо, що Медведчук, на відміну від інших учасників зустрічі, прийшов без краватки.

Транслюють зібрання телеканали, пов'язанні з Медведчуком, «112 Україна» і NewsOne.

Зазначимо, що російський прем'єр Росії - кум Медведчука. Зокрема, дружина Медведєва разом з Путіним хрестили доньку Медведчука.

Слід також нагадати, що телеканали, яким приписують зв'язок з Медведчуком, замовили спільний екзит-пол. На замовлення телеканалів опитування виборців на виході з виборчих дільниць буде здійснювати Інститут соціальних досліджень та консалтингу SORA (Відень, Австрія) спільно з Центром «Соціальний моніторинг» (Київ, Україна).

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