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    Кум Путіна привіз Бойка до Москви на зустріч з Медведєвим

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    Кум Путіна привіз Бойка до Москви на зустріч з Медведєвим

    Медведєв проводить у Москві зустріч з кандидатом в президенти України Юрієм Бойком і кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком

    Кандидат у президенти України Юрій Бойко та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук у Москві проводять зустріч з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.

    У зустрічі також бере участь голова правління «Газпрому» Олексій Міллер.

    Під час зустрічі Медведєв запропонував обговорити за закритими дверима питання газотранспортної системи, цін на внутрішньому ринку і торгово-економічні відносини. 

    Відзначимо, що Медведчук, на відміну від інших учасників зустрічі, прийшов без краватки.

    Транслюють зібрання телеканали, пов'язанні з Медведчуком, «112 Україна» і NewsOne.

    Зазначимо, що російський прем'єр Росії - кум Медведчука. Зокрема, дружина Медведєва разом з Путіним хрестили доньку Медведчука.

    Слід також нагадати, що телеканали, яким приписують зв'язок з Медведчуком, замовили спільний екзит-пол. На замовлення телеканалів опитування виборців на виході з виборчих дільниць буде здійснювати Інститут соціальних досліджень та консалтингу SORA (Відень, Австрія) спільно з Центром «Соціальний моніторинг» (Київ, Україна).

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