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    Музейники не можуть знайти картину да Вінчі за $450 млн

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    Полотно &laquo;Спаситель світу&raquo; належить пензлю Леонардо да Вінчі - Музейники не можуть знайти картину да Вінчі за $450 млн
    Полотно «Спаситель світу» належить пензлю Леонардо да Вінчі
    Фото: Peter Nicholls/Reuters

    У листопаді 2017 року «Спаситель світу» став найдорожчою роботою, будь-коли проданою на аукціоні за рекордні $450,3 млн

    Полотно, яке, як передбачається, належить пензлю Леонардо да Вінчі - «Спаситель світу», що зображає Ісуса Христа, зникло з музею Лувр Абу-Дабі. Про це повідомили джерела американської газети New York Times.

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    Так, зазначає видання, не багато робіт у світі мистецтва викликали стільки інтриг, як ця картина - її приналежність пензлю Леонардо Да Вінчі була предметом інтенсивних дебатів. У листопаді 2017 року вона стала найдорожчою роботою, будь-коли проданою на аукціоні за рекордні $450,3 млн від анонімного учасника, який згодом виявився саудівським принцом.

    Хоча через місяць після аукціону відділ культури Абу-Дабі оголосив, що якимось чином придбав «Спасителя світу» для показу в місцевому Луврі, запланований показ картини на виставці в вересні минулого року був скасований без пояснення причин.

    Співробітники Лувру Абу-Дабі в приватному порядку повідомили виданню, що їм нічого не відомо про місцезнаходження картини.

    Лувр у Парижі також не зміг знайти «Спасителя світу», за словами чиновника, знайомого з дискусіями музею з Абу-Дабі.

    Джерело: УНН

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