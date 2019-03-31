Музейники не можуть знайти картину да Вінчі за $450 млн



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Полотно «Спаситель світу» належить пензлю Леонардо да Вінчі Фото: Peter Nicholls/Reuters

У листопаді 2017 року «Спаситель світу» став найдорожчою роботою, будь-коли проданою на аукціоні за рекордні $450,3 млн

Полотно, яке, як передбачається, належить пензлю Леонардо да Вінчі - «Спаситель світу», що зображає Ісуса Христа, зникло з музею Лувр Абу-Дабі. Про це повідомили джерела американської газети New York Times.

Так, зазначає видання, не багато робіт у світі мистецтва викликали стільки інтриг, як ця картина - її приналежність пензлю Леонардо Да Вінчі була предметом інтенсивних дебатів. У листопаді 2017 року вона стала найдорожчою роботою, будь-коли проданою на аукціоні за рекордні $450,3 млн від анонімного учасника, який згодом виявився саудівським принцом.

Хоча через місяць після аукціону відділ культури Абу-Дабі оголосив, що якимось чином придбав «Спасителя світу» для показу в місцевому Луврі, запланований показ картини на виставці в вересні минулого року був скасований без пояснення причин.

Співробітники Лувру Абу-Дабі в приватному порядку повідомили виданню, що їм нічого не відомо про місцезнаходження картини.

Лувр у Парижі також не зміг знайти «Спасителя світу», за словами чиновника, знайомого з дискусіями музею з Абу-Дабі.

Джерело: УНН