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    У Києві з'явився живий мурал (фото)

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    12-метровий мурал на стіні гімназії-інтернату №13 - У Києві з'явився живий мурал (фото)
    12-метровий мурал на стіні гімназії-інтернату №13
    Фото: Віталій Гідеван, Facebook

    Навівши телефон на малюнок, можна побачити, як картинка оживає

    На стіні гімназії-інтернату №13 у Солом’янському районі Києва з’явився мурал з доповненою реальністю. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook автор муралу, художник Віталій Гідеван.

    На муралі зображено найменшу у світі пташку – колібрі.

    «Я радий, що нарешті реалізував свою ідею муралу з АR. Навівши телефон на малюнок, можна побачити, як картинка оживає, листя починає рухатися від легкого весняного вітерцю. Світ найменшої пташки - колібрі - постає перед нами великим 12-метровим муралом», - написав художник.

    Гідеван пояснив, чому серед багатьох шкіл він вибрав саме цю: «Тому, що тут не тільки вчаться, а й живуть дітки з хворобами серцево-судинної системи. Я хочу їх підтримати і поділитися своїм добром. Упевнений, що цей арт, так чи інакше, позитивно вплине на дітей, дасть їм сили і натхнення радіти життю в будь-якій ситуації. Саме тому я вважаю, що не дарма вклав усі свої сили, засоби та ресурси на реалізацію даного проекту».

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    Художник дав інструкцію, як треба споглядати цей «живий» мурал:

    1. Завантажити додаток JiliviAr для смартфона (в appstore або playmarket).
    2. Запустити і навести на мурал або на фото мурала.
    3. Дивитися на невелику казкову екосистему.

    Він також подякував усім, хто допомагав йому у створенні мурала.

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    У Києві з'явився живий мурал (фото)
    У Києві з'явився живий мурал (фото)
    У Києві з'явився живий мурал (фото)
    Фото: Віталій Гідеван, Facebook

    Раніше Гідеван вже створив кілька муралів у Києві. Зокрема, у тихому шкільному дворику за адресою Круглоуніверситетська, 7 оселилася казкова сова. 

    А у Дніпровському районі Києва з’явився новий мурал, на якому зображений чарівний Пегас.

    Напередодні новорічних свят у Києві з’явився новий мурал, на якому зображено символ 2019 року – свиня.

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