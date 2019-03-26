У Києві з'явився живий мурал (фото)



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12-метровий мурал на стіні гімназії-інтернату №13 Фото: Віталій Гідеван, Facebook

Навівши телефон на малюнок, можна побачити, як картинка оживає

На стіні гімназії-інтернату №13 у Солом’янському районі Києва з’явився мурал з доповненою реальністю. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook автор муралу, художник Віталій Гідеван.

На муралі зображено найменшу у світі пташку – колібрі.

«Я радий, що нарешті реалізував свою ідею муралу з АR. Навівши телефон на малюнок, можна побачити, як картинка оживає, листя починає рухатися від легкого весняного вітерцю. Світ найменшої пташки - колібрі - постає перед нами великим 12-метровим муралом», - написав художник.

Гідеван пояснив, чому серед багатьох шкіл він вибрав саме цю: «Тому, що тут не тільки вчаться, а й живуть дітки з хворобами серцево-судинної системи. Я хочу їх підтримати і поділитися своїм добром. Упевнений, що цей арт, так чи інакше, позитивно вплине на дітей, дасть їм сили і натхнення радіти життю в будь-якій ситуації. Саме тому я вважаю, що не дарма вклав усі свої сили, засоби та ресурси на реалізацію даного проекту».

Художник дав інструкцію, як треба споглядати цей «живий» мурал:

Завантажити додаток JiliviAr для смартфона (в appstore або playmarket). Запустити і навести на мурал або на фото мурала. Дивитися на невелику казкову екосистему.

Він також подякував усім, хто допомагав йому у створенні мурала.

Раніше Гідеван вже створив кілька муралів у Києві. Зокрема, у тихому шкільному дворику за адресою Круглоуніверситетська, 7 оселилася казкова сова.

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