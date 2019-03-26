Європарламент підтримав суперечливу директиву про авторське право



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Музиканти і художники підтримали директиву і відзначили, що нові правила забезпечать їм чесну винагороду

Європарламент підтримав директиву щодо реформи авторського права, яка модернізує епоху цифрових технологій. Про це повідомляє BBC.

За «Директиву про авторське право на єдиному цифровому ринку» проголосували 348 євродепутатів, 278 були проти.

Нові правила передбачають додаткові права для медіа у зв'язку з цифровим використанням їх публікацій.

Найбільше суперечок викликали стаття 11, яка визначає права видавців засобів масової інформації і в якій закріплено, що інтернет-платформи повинні отримувати дозвіл або навіть платити ЗМІ за демонстрацію новин, що їх користувачам, а також стаття 13, згідно якої на інтернет-гігантів покладається відповідальність за порушення користувачами авторських прав на їхніх платформах.

Музиканти і художники підтримали директиву і відзначили, що нові правила забезпечать їм чесну винагороду.

Перш ніж директива стане частиною національного законодавства, її повинні ратифікувати парламенти держав-членів Європейського союзу.

Зазначимо, що у вересні 2018 року Європейський парламент схвалив реформування європейського законодавства про захист авторських прав. Нові правила, які були запропоновані Єврокомісією ще у 2016 році, передбачають розширення прав музичних виконавців, новинних ресурсів та традиційних ЗМІ у протистоянні з інтернет-гігантами, такими як Facebook, Microsoft чи Google.

Крім того, реформа передбачає відповідальність соцмереж за те, щоб контент, який завантажують користувачі, не порушував авторські права.