Муженко передав справи новому главі Генштабу ЗСУ Хомчаку документ



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Екс-начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко

Муженко підкреслив, що за час відбиття агресії Росії проти України Збройні сили ще більше згуртувалися, зміцнилося бойове побратимство

Екс-начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко подав рапорт про передачу справ і посади своєму наступнику Руслану Хомчаку.

Про це Муженко написав у понеділок на своїй сторінці у Facebook, та оприлюднив власний рапорт про передачу справ на ім'я міністра оборони Степана Полторака.

«За 40 років військової служби я жодного разу не пошкодував про свій вибір», - зазначив Муженко, додавши, що чесно виконував свій службовий обов'язок.

Він підкреслив, що за час відбиття агресії Росії проти України Збройні сили ще більше згуртувалися, зміцнилося бойове побратимство. У Збройних силах сформувався кастовий дух, підкреслив Муженко та побажав новому Головнокомандувачу Збройних сил України ще більше зміцнити набутий бойовий дух і покращити бойові спроможності армії.

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Також він подякував «всім, без виключення, від солдата до генерала, кожному громадянину України, хто допомагав армії за те, що мав честь бути разом з вами в ці буремні для держави часи і відчував вашу підтримку».

«Служу і буду вірним тільки Батьківщині, її народу і своїм бойовим побратимам», - додав Муженко.

Як відомо, 21 травня шостий президент Володимир Зеленський назначив нового начальника Генштабу.

23 травня міністр оборони України Степан Полторак представив Збройним силам України нового начальника Генерального штабу України Руслана Хомчака.