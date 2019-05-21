Зеленський назначив нового начальника Генштабу
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На другий день президентства Зеленський замінив начальника Генерального штабу Збройних сил України
Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.
Відповідні укази з’явились на сайті президента України.
«Призначити Хомчака Руслана Борисовича начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України», - говориться в указі №302/2019.
Руслан Хомчак закінчив Московське військове командне училище. Проходив службу в НДР, а потім в Білоруському Червонопрапорному військовому окрузі. Президент Віктор Янукович у 2011 році присвоїв Хомчаку звання генерал-майора, а у 2013 році - генерал-лейтенанта.
Генерал Хомчак відомий тим, що керував сумнозвісною операцію в Іловайську. Власне генерал Хомчак приймав участь у нараді в Дніпропетровській ОДА з Генадієм Корбаном, Семеном Семенченком та Андрієм Білецьким. Тоді розроблявся план операції звільнення Іловайська.
За цю операцію добробати критикують Хомчака.