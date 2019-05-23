Полторак офіційно представив нового начальника Генштабу



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Руслан Хомчак, новий керівник Генштабу ЗСУ

Міністр оборони подякував попереднику Хомчака - Віктору Муженку - за його роботу у Генштабі у найважчий час для України

Міністр оборони України Степан Полторак представив Збройним силам України нового начальника Генерального штабу України Руслана Хомчака.

Полторак вручив Хомчаку відповідне посвідчення та побажав йому успіхів та перемог на новій посаді, відзначивши бойовий досвід нового керівника Генштабу.

«Я вітаю вас, Руслане Борисовичу, з призначенням на дуже відповідальну та серйозну посаду, бажаю вам успіхів і перемог», - зазначив Полторак, під час представлення нового начальника Генштабу ЗСУ.

Він зазначив, що перед новим начальником Генштабу стоїть багато завдань, перш за все - відсіч збройної агресії з боку Російської Федерації.

Також міністр оборони подякував попереднику Хомчака - Віктору Муженку - за його роботу у Генштабі у найважчий час для України.

«Він взяв величезний тягар за долю Збройних сил і за долю нашої країни», - сказав він.

Як відомо, 21 травня, у день інавгурації, шостий президент Володимир Зеленський назначив нового начальника Генштабу.

Руслан Хомчак закінчив Московське військове командне училище. Проходив службу в НДР, а потім в Білоруському Червонопрапорному військовому окрузі. Президент Віктор Янукович у 2011 році присвоїв Хомчаку звання генерал-майора, а у 2013 році - генерал-лейтенанта.

Генерал Хомчак відомий тим, що керував сумнозвісною операцію в Іловайську. Власне генерал Хомчак приймав участь у нараді в Дніпропетровській ОДА з Генадієм Корбаном, Семеном Семенченком та Андрієм Білецьким. Тоді розроблявся план операції звільнення Іловайська.

За цю операцію добробати критикують Хомчака.

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