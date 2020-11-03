МВС Австрії: Теракт у Відні здійснив 20-річний прихильник «Ісламської держави»

У квітні 2019 року його засудили до 22 місяців ув'язнення за участь у терористичній організації, однак вже 5 грудня достроково звільнили

За словами голови МВС Австрії Карла Негаммера, напад у Відні скоїв 20-літній юнак, який має північномакедонське походження, він був засуджений за членство в терористичній організації.

За наявними даними, нападник мав два громадянства - австрійське та північномакедонське.

«Під час нападу він мав на собі муляж пояса шахіда та був озброєний автоматичною і ручною вогнепальною зброєю, а також мачете», - цитує Негаммера DW.

За даними МВС, нападник раніше мав намір виїхати до Сирії для того, що приєднатись там до лав ісламістського терористичного угруповання «Ісламська держава». Однак у квітні 2019 року його засудили до 22 місяців ув'язнення за участь у терористичній організації. 5 грудня його достроково звільнили від відбування покарання.

Негаммер також повідомив, що у квартирі нападника здійснено обшук і перевірені його зв'язки, внаслідок чого затримані кілька осіб.

2 листопада у Відні група людей атакувала кілька об'єктів – ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями. За словами очевидців, зловмисник відкрив вогонь з рушниці, також було чутно вибухи. Всього, за словами поліції, вогонь відкривали у шести локаціях по місту. Терорист був застрелений, ще чотири були затримані.

У мережі з'явилося відео, на якому, імовірно, відбувається затримання терористів. Унаслідок теракту загинуло п'ять людей, 15 осіб отримали поранення.

Аналітичний портал SITE Intelligence Group, що відслідковує активність джихадистів в Мережі, повідомив, що вони взяли на себе відповідальність за напад, назвавши це карою за участь Австрії в коаліції з боротьби з терористичною організацією «Ісламська держава».