Теракт у Відні: Кількість жертв зросла до п'яти

Поліція вже встановила ім'я терориста, але не розкриває цю інформацію

За словами очільника МВС Австрії Карла Нехаммера, унаслідок теракту загинуло п'ять людей, 15 осіб отримали поранення.

«Напад вчинив терорист-ісламіст», – цитує Нехаммера Reuters.

2 листопада у Відні група людей атакувала кілька об'єктів – ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями. За словами очевидців, зловмисник відкрив вогонь з рушниці, також було чутно вибухи. Всього, за словами поліції, вогонь відкривали у шести локаціях по місту. Терорист був застрелений, ще чотири були затримані.

У мережі з'явилося відео, на якому, імовірно, відбувається затримання терористів.

Аналітичний портал SITE Intelligence Group, що відслідковує активність джихадистів в Мережі, повідомив, що вони взяли на себе відповідальність за напад, назвавши це карою за участь Австрії в коаліції з боротьби з терористичною організацією «Ісламська держава».