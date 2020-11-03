З’явилося відео затримання віденських терористів

У Відні стався теракт – стрілянина біля синагоги, напад на єврейський центр та інші об'єкти

У Відні стався теракт – стрілянина біля синагоги, напад на єврейський центр та інші об'єкти

Поліція затримала чотирьох осіб.

У мережі з'явилося відео, на якому, імовірно, відбувається затримання терористів, які влаштували атаку у центрі австрійської столиці Відня ввечері 2 листопада

На відео видно, що поліція затримала чотирьох осіб. Раніше у МВС Австрії заявили про ліквідацію одного з терористів та про те, що як мінімум один з бойовиків досі перебуває на свободі.

Нагадаємо, у столиці Австрії група людей атакувала кілька об'єктів – ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

Глава МВС Австрії Карл Нехаммер назвав те, що відбувається терактом. У поліції повідомили, що в теракті беруть участь кілька злочинців з гвинтівками, які атакували шість об'єктів у Відні.

За офіційними даними внаслідок теракту загинули двоє людей, ще 15 отримали поранення.

Наразі відомо, що джихадісти заявили про свою причетність до нападів у Відні.