  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    З’явилося відео затримання віденських терористів

    • Розсилка
    <span>У Відні стався теракт &ndash; стрілянина біля синагоги, напад на єврейський центр та інші об'єкти</span> - З’явилося відео затримання віденських терористів
    У Відні стався теракт – стрілянина біля синагоги, напад на єврейський центр та інші об'єкти

    Поліція затримала чотирьох осіб.

    У мережі з'явилося відео, на якому, імовірно, відбувається затримання терористів, які влаштували атаку у центрі австрійської столиці Відня ввечері 2 листопада

    На відео видно, що поліція затримала чотирьох осіб. Раніше у МВС Австрії заявили про ліквідацію одного з терористів та про те, що як мінімум один з бойовиків досі перебуває на свободі. 

    Нагадаємо, у столиці Австрії група людей атакувала кілька об'єктів  ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

    Глава МВС Австрії Карл Нехаммер назвав те, що відбувається терактом. У поліції повідомили, що в теракті беруть участь кілька злочинців з гвинтівками, які атакували шість об'єктів у Відні. 

    За офіційними даними внаслідок теракту загинули двоє людей, ще 15 отримали поранення. 

    Наразі відомо, що джихадісти заявили про свою причетність до нападів у Відні.

    Австрія теракт поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies