У центрі Відня сталася стрілянина, ймовірно теракт

У понеділок ввечері, 2 листопада, в центрі Відня біля синагоги сталася стрілянина, також є повідомлення про вибух. Не виключається теракт.

Про це повідомив австрійський телеканал ОЕ24.

«Поліція не виключає, що в результаті стрілянини є сім загиблих», - зазначає телеканал.

За його даними, стрілянину могли відкрити кілька людей.

МВС Австрії не виключає версію теракту або безладної стрілянини поряд із синагогою в Відні.

Terrorist attack in #Vienna with 7 dead confirmed and several injured. Attack took place in several locations around #Austria’s capital. The city synagogue was also targeted. Comprehensive anti-terror operation taking undergoing.#terrorism pic.twitter.com/smmlYmHnNf