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    У світі

    У центрі Відня сталася стрілянина, ймовірно теракт

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    У центрі Відня сталася стрілянина - У центрі Відня сталася стрілянина, ймовірно теракт
    У центрі Відня сталася стрілянина
    Фото: Reuters

    Невідомий атакував синагогу, розташовану в центрі Відня

    У понеділок ввечері, 2 листопада, в центрі Відня біля синагоги сталася стрілянина, також є повідомлення про вибух. Не виключається теракт.

    Про це повідомив австрійський телеканал ОЕ24.

    «Поліція не виключає, що в результаті стрілянини є сім загиблих», - зазначає телеканал.

    За його даними, стрілянину могли відкрити кілька людей.

    МВС Австрії не виключає версію теракту або безладної стрілянини поряд із синагогою в Відні.

    За попередніми даними, один з нападників знищений, другий знаходиться в бігах.

    Ізраїльська релігійна громада в Австрії закликає єврейських громадян залишатися вдома.

    Так само повідомляється, що нападник в центрі Відня підірвав себе і у нього можуть бути спільники, які, імовірно, в бігах.

    Австрія теракт стрілянина
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