У центрі Відня сталася стрілянина, ймовірно теракт
Невідомий атакував синагогу, розташовану в центрі Відня
У понеділок ввечері, 2 листопада, в центрі Відня біля синагоги сталася стрілянина, також є повідомлення про вибух. Не виключається теракт.
Про це повідомив австрійський телеканал ОЕ24.
«Поліція не виключає, що в результаті стрілянини є сім загиблих», - зазначає телеканал.
За його даними, стрілянину могли відкрити кілька людей.
МВС Австрії не виключає версію теракту або безладної стрілянини поряд із синагогою в Відні.
Terrorist attack in #Vienna with 7 dead confirmed and several injured. Attack took place in several locations around #Austria’s capital. The city synagogue was also targeted. Comprehensive anti-terror operation taking undergoing.#terrorism pic.twitter.com/smmlYmHnNf— Alexandre Krauss (@AlexandreKrausz) November 2, 2020
Terror attack in #Austria. Video of one of the attackers. pic.twitter.com/ODnc10fYYP— Anonymous (@YourAnonOne) November 2, 2020
За попередніми даними, один з нападників знищений, другий знаходиться в бігах.
#Wien #Vienna #Austria #Schisserei pic.twitter.com/K22OXLnQh2— Georgia_HGrabar (@GHG19hr) November 2, 2020
Ізраїльська релігійна громада в Австрії закликає єврейських громадян залишатися вдома.
Так само повідомляється, що нападник в центрі Відня підірвав себе і у нього можуть бути спільники, які, імовірно, в бігах.