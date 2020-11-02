У центрі Відня сталася стрілянина, ймовірно теракт

Невідомий атакував синагогу, розташовану в центрі Відня

У понеділок ввечері, 2 листопада, в центрі Відня біля синагоги сталася стрілянина, також є повідомлення про вибух. Не виключається теракт.

Про це повідомив австрійський телеканал ОЕ24.

«Поліція не виключає, що в результаті стрілянини є сім загиблих», - зазначає телеканал.

За його даними, стрілянину могли відкрити кілька людей.

МВС Австрії не виключає версію теракту або безладної стрілянини поряд із синагогою в Відні.

Terrorist attack in #Vienna with 7 dead confirmed and several injured. Attack took place in several locations around #Austria’s capital. The city synagogue was also targeted. Comprehensive anti-terror operation taking undergoing.#terrorism pic.twitter.com/smmlYmHnNf — Alexandre Krauss (@AlexandreKrausz) November 2, 2020

Terror attack in #Austria. Video of one of the attackers. pic.twitter.com/ODnc10fYYP — Anonymous (@YourAnonOne) November 2, 2020

За попередніми даними, один з нападників знищений, другий знаходиться в бігах.

Ізраїльська релігійна громада в Австрії закликає єврейських громадян залишатися вдома.

Так само повідомляється, що нападник в центрі Відня підірвав себе і у нього можуть бути спільники, які, імовірно, в бігах.